Mattinata di paura per un turista disperso nei boschi di Garessio

Disavventura a lieto fine quella occorsa a un turista che intorno alle 9 di questa mattina, venerdì 23 agosto, ha allertato i soccorsi dopo essersi perso nei boschi circostanti l’abitato di Garessio.



Resosi conto di avere smarrito la strada del ritorno sul sentiero che stava percorrendo, l’uomo ha chiesto aiuto lanciando l’allarme per mezzo di una chiamata d’emergenza.



Subito è partita la macchina dei soccorsi, attivata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha allertato i volontari del Distaccamento di Garessio.



Non senza qualche difficoltà, data dall’assenza di campo sulla zona, è quindi stato possibile localizzare l’uomo, che si trovava in una zona boschiva presso località Pennino e la Fontana delle Meraviglie.



Grazie anche all’ausilio di due cercatori di funghi trovati sul posto, lo stesso stava comunque già riguadagnando la via dell’uscita ed è stato quindi riaccompagnato al paese dai vigili del fuoco.