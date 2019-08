Modifiche alla viabilità in corso Enotria e corso Langhe ad Alba

Da mercoledì 4 a venerdì 6 settembre dalle ore 7 ad Alba è chiuso al traffico veicolare corso Enotria, direzione corso Langhe, nel tratto compreso tra via Cadorna e corso Langhe. Pertanto, il traffico in discesa sarà deviato su via Cadorna.

Sempre da mercoledì 4 a venerdì 6 settembre, senso unico alternato in corso Langhe, all’altezza di piazza Varda. Il senso unico alternato sarà regolato da semaforo nelle ore di punta e da movieri, se necessario. Presente anche la Polizia municipale per la gestione del traffico nelle ore di punta.

La modifica temporanea alla viabilità in queste due vie della città è necessaria per motivi di sicurezza durante i lavori atti al ripristino del tratto di fognatura sotto la rotatoria tra corso Langhe e corso Enotria.

Durante il cantiere sarà predisposto un impianto di pompaggio per il by-pass della fognatura di corso Enotria e sarà eseguita la pulizia della condotta con auto spurgo.

È possibile che il pompaggio rimanga attivo 24 ore su 24. In tal caso, il cantiere sarà presidiato da operatori addetti alla sorveglianza degli impianti.

Salvo imprevisti, anche meteo, i lavori termineranno venerdì 6 settembre.