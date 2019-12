Don Marco Testa lascia la parrocchia di Sant’Agostino: è stato nominato direttore del Centro di formazione per i missionari

Don Marco Testa, Vicario generale della Diocesi di Saluzzo e dal 2018 parroco della Chiesa di Sant’Agostino, è stato nominato dalla Presidenza della Cei direttore della sezione “Centro unitario per la formazione missionaria” ( Cum) della Fondazione “Missio”.

L’annuncio ieri da parte del vescovo Cristiano Bodo al ricevimento della designazione.

Il nuovo incarico riguarda la dimensione missionaria della Chiesa, all’interno della quale don Testa, con alle spalle un'esperienza di 15 anni come missionario in Brasile, si occuperà di formazione, programmando e seguendo i corsi e le persone in partenza dall’Italia verso le missioni nel mondo o di ritorno dalle stesse.

La sede del centro è a Verona e l’incarico durerà 5 anni.

Don Testa a gennaio lascerà la parrocchia di Sant’Agostino per la nuova esperienza. “Accetto con gioia l’incarico e mi metto al servizio delle missioni, pur lasciando con rincrescimento i parrocchiani, dopo appena un anno”.

In attesa del nuovo parroco il vescovo ha nominato amministratore della parrocchia il canonico don Oreste Franco, vicario Episcopale per il Clero.