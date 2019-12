Bra, gara di solidarietà con l’Ail e Primavera Africana

Gara di solidarietà di scena a Bra nella giornata di domenica 8 dicembre. Un doppio appuntamento con i volontari dell’Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma), che offriranno la tradizionale stella di Natale a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro.



Da sottolineare anche l’iniziativa dei soci di Primavera Africana, che raccolgono fondi a beneficio della comunità cattolica di don Max in Benin.



E allora, tutti in via Cavour per diventare protagonisti di generosità anche quest’anno!