Cuneo: questa sera l'incontro tra la commissione sul nuovo ospedale e la Fondazione dedicata

Torna a riunirsi questa sera (lunedì 9 dicembre) la commissione temporanea speciale per i fabbisogni della sanità della città di Cuneo.

In programma per le 18 nella sala del Consiglio Comunale un appuntamento ufficiale in cui incontrerà i membri della "Fondazione ospedale Santa Croce e Carle onlus", nata per sostenere e seguire la costruzione del nuovo ospedale cuneese.

La Fondazione - costituita il 15 ottobre scorso ma già annunciata nel precedente convegno per i 700 anni dell'ospedale Santa Croce e Carle - è composta di 20 membri fondatori totali: Mria Lucia Turci, Giuseppe Tardivo, Adriano Spada, Piero Delbosco, Luigi Salvatico, Riccardo Preve, Fulvio Moirano, Amilcare Merlo, Settimo Malfi, Giuseppe Maria, Mauro Gola, Luisa Frandino, Umberto Fino, Ferruccio Dardanello, Daniela Carboni, Giovanni Cappa, Carlo Borsalino, Federico Borgna, Corrado Bedogni, Osvaldo Arnaudo e Rita Aimale.

Il CdA si è riunito per la prima volt il 21 ottobre e ha designato come presidente Fulvio Moirano, come vicario Luigi Salvatico, come rappresentante della Confraternita Santacroce in rappresentanza del vescovo Delbosco Bruno d'Angeli, Giuseppe Tardivo e Federico Borgna. Nel ruolo di segretario, è stato scelto Gianni Cappa.