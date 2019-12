Punti Coop, Auchan, Decathlon e acquisti su Amazon: piaccia a no, le scuole sopravvivono così!

I licei monregalesi hanno stretto un accordo con Amazon? No. Amazon dà un'opportunità: quella di destinare una percentuale degli acquisti effettuati alle scuole che si sono registrate. E normalmente si sceglie quella in cui va il proprio figlio o il proprio nipote.

Gli acquisti online sono sempre di più. E allora, visto che si compra in rete, perché non sfruttare questa opportunità? I punti o il denaro che vengono raccolti si trasformano in materiale didattico. Non a Cuneo, ma in tutta Italia.

Qualunque genitore cha abbia un figlio a scuola a Cuneo e dintorni sa già che, nel mese di novembre, passerà qualche ora a raccogliere i punti all'IperCoop. Ormai è una tradizione. Che ha consentito a decine di scuole di avere LIM, tablet e materiale didattico.

Stessa cosa all'Auchan. Stessa cosa alla Decathlon, con la Carta scuola.

Punti che sono materiale. Di cui le scuole hanno un disperato bisogno. Può piacere o no, si può essere d'accordo o no. Come si può trovare assurdo che si organizzino le presentazioni dei materassi nelle scuole in cambio di un contributo di 500 euro.

Ci si può scandalizzare e arrabbiare, e la cosa è più che legittima. Ma che alternative ci sono, quando la scuola ha sempre meno soldi e ad inizio anno nella lista delle cose da portare ci sono carta igienica e sapone?

Ci sono sempre state iniziative per raccogliere soldi per le scuole. Mercatini in cui si vendevano le cose fatte dagli alunni, per esempio, o spettacoli con ingresso a offerta libera. I tempi sono cambiati e le opportunità anche. E' da anni che i diari scolastici sono "imposti" e uguali per tutti, a un costo decisamente inferiore a quelli di libera vendita. Perché? Perché all'interno ci sono enti, banche e attività che pagano per esserci. Raggiungendo migliaia di famiglie.

Il problema non è Amazon. Il problema non è l'Ipercoop o chi lancia campagne a favore della scuola con un ritorno commerciale.

Il problema è di chi fa polemiche inutili senza rendersi conto che le scuole sopravvivono e riescono ad avere del materiale didattico e tecnologico solo grazie a queste iniziative.

Il resto è polemica sterile. Come lo è l'attacco ai licei monregalesi. Che approfittano di un'opportunità data a tutte le scuole e sfruttata. Perché le alternative non ci sono. E difficilmente si potrà tornare indietro.

La guerra non va fatta ad Amazon. Ma alla miseria in cui versa la SCUOLA.