Al Teatro Vacchetti di Carrù consegnato il Bue d’Oro

Serata ricca di emozioni quella che si è svolta al teatro Vacchetti di Carrù, per la consegna del prestigioso riconoscimento del Bue d’oro che quest’anno ha raddoppiato ed è stato consegnato a due grandi personalità: il ministro alla Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone e il colonnello Carlo Calcagni campione paralimpico in bicicletta con il sogno nel cuore che porta alle olimpiadi di Tokyo.

Entrambi, in modo e in ambiti diversi, sono stati premiati per il loro coraggio di sfidare il presente per un domani migliore. Durante la serata è stata consegnata le Costituzione ai nei maggiorenni dei Comuni di: Bastia, Clavesana, Piozzo, Magliano e Carrù. La Costituzione ai giovani è stata donata dal Ministro Fabiana Dadone. “Ci tenevo - ha detto - ad augurare in questo modo grandi sfide vincenti ai ragazzi di oggi, che saranno gli adulti di domani”.

“Sono certa che le testimonianze del ministro Dadone e del colonnello nel ruolo d’onore Calcagni sono state colte dai più giovani come un monito a non arrendersi mai, a studiare, a lavorare ed ad avere rispetto degli altri e della vita, la propria e quella altrui -, ha concluso il sindaco di Carrù Stefania Ieriti -. Il ministro Danone è una nostra concittadina ed è sempre un piacere ed un onore averla con noi.

E siamo anche molto soddisfatti che l’Amministrazione di Carrù ha fatto, per così dire, da apripista per avere in Granda il colonnello Calcagni, visto che in Comune sono arrivate numerose telefonate di altre amministrazioni ed enti, che chiedevano di poterlo contattare”.