Sanfrè, ciclista finisce a terra lungo la Provinciale 661 al confine con Sommariva del Bosco

Sono in fase di risoluzione i rallentamenti alla circolazione viaria registrati nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 2 gennaio, in territorio di Sanfrè, sulla Strada Provinciale 661 arrivando da Sommariva del Bosco, all’altezza del supermercato Mercatò.



A causarli le operazioni di soccorso prestate a un ciclista in transito sulla stessa Provinciale, finito a terra probabilmente a causa di un malore.



Sul posto sono intervenuti l’emergenza sanitaria 118 e una pattuglia di Carabinieri provenienti dal Comando di Bra.



Maggiori dettagli non appena disponibili.