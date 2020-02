Tam tam sui social: "Pranziamo al ristorante Pechino per dire che Cuneo è vicina al popolo cinese"

Un tam-tam via Whatsapp per chiamare a raccolta più persone possibili e dire no all'ondata di psicosi e di ignoranza che sta dilagando in molte città italiane contro le persone di origine cinese.

Proprio in conseguenza degli atti di razzismo che si sono verificati nelle ultime ore nei confronti del popolo cinese - non ultimo l'episodio della donna fatta scendere, perché non gradita, dall'autobus Cuneo-Torino - il segnale vuole essere simbolico e forte.

Oggi alle 13 l'appuntamento è al ristorante Pechino di Cuneo, in via Ponza di San Martino, a pochi passi da piazza Galimberti.

L'idea è quella di pranzare in quello che è stato uno dei primi ristoranti cinesi aperti in città, per dimostrare che non c'è niente di cui avere paura e per far sentire la vicinanza di Cuneo al popolo cinese.