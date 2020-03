Il commovente addio di mamma Adonella al figlio Federico Gerbaldo: “Federico non c’è più e per colpa dell’emergenza non posso neppure andare là”

“Ormai Federico non c’è più e per colpa dell’emergenza, non posso neppure andare la, ecco aspetto che torni. Non andrò a prenderlo a Caselle come sempre, arriverà in una cassetta. Non potrò più abbracciarlo, baciarlo, stringerlo a me. Riceverò una fredda cassetta con quanto rimasto”. Con queste strazianti parole affidate a un post su Facebook la mamma del giovane saviglianese, morto a Barcellona, affronta il dolore della perdita del figlio, resa ancora più difficile dalla forzata attesa a casa dovuta a questo periodo di emergenza da Coronavirus che ha inoltre rallentato le pratiche per il rimpatrio della salma. Il giovane è tragicamente mancato ieri, lunedì 30 marzo, nella città spagnola in cui viveva e lavorava per un malore improvviso.

“Lui è già con Claudio - scrive Adonella Fiorito pensando al marito, scomparso anche lui da qualche anno - che racconterà le sue barzellette che facevano ridere solo loro. Avrà già incontrato Sergio, i nonni e staranno chiacchierando e ridendo. Sarebbe stato più giusto che arrivassi prima io dal mio sposo, ma lui è sempre stato così, è sempre riuscito ad arrivare prima di me. Non voglio farmi troppe domande, non potrei sopportare le risposte. Voglio vivere questo momento come sempre, Federico è a Barcellona, arriverà per le ferie, mi abbraccerà forte, mi porterà a fare l’aperitivo, mi racconterà di quanto è felice, di quante cose belle offre Barcellona, della sua collega paranoica, farà una capatina ad Entracque. Perché a questo non poteva rinunciare mai e ripartirà verso nuove avventure. Io resto qui e lo aspetto”.

Anche la redazione di targatocn porge le più sentite condoglianze a tutta la famiglia.