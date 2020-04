Aperto il bando per la gestione del Rondò dei talenti promosso dalla fondazione Crc

E' on-line il bando per la gestione del Rondò dei Talenti, promosso dalla Fondazione CRC e aperto a soggetti giuridici pubblici e privati, non profit e for profit, con sede all’interno della Regione Piemonte. Il bando intende selezionare un gestore degli spazi dell’immobile di Via Luigi Gallo, a Cuneo, che dovrà occuparsi della promozione di iniziative a finalità educativa e didattica e di progetti laboratoriali, con un focus specifico sulle giovani generazioni, in sinergia con le iniziative già esistenti e svolte all’interno dell’edificio. L’affidamento di incarico è previsto per un periodo non inferiore ai 7 anni.



Il bando, a disposizione sul sito www.fondazionecrc.it insieme a tutta la documentazione necessaria, scade il 30 aprile 2020. I progetti presentati entro quella data saranno valutati dalla Fondazione CRC, secondo i criteri specificati nel bando, e quelli selezionati potranno accedere a una seconda fase di progettazione.



I soggetti interessati a prendere parte al bando possono già concordare con gli uffici della Fondazione un sopralluogo nella struttura del Rondò dei Talenti, attualmente in fase di ristrutturazione, nei giorni 16 e 17 aprile prossimi.



“Dopo la chiusura del concorso per il restyling dell’edificio, che ha visto la partecipazione di oltre 70 progetti provenienti da tutta Italia, prosegue con questo bando il percorso per fare del Rondò dei Talenti un polo educativo e culturale di riferimento per tutta la provincia di Cuneo, aperto alla collettività e dedicato in particolare alla crescita delle nuove generazioni” dichiara il presidente della Fondazione CRC, Giandomenico Genta.

IL RONDÒ DEI TALENTI



Il Rondò dei Talenti, ex sede della UBI Banca in Via Luigi Gallo a Cuneo, è stato acquistato nel 2019 dalla Fondazione CRC. A dicembre 2019, con un concorso riservato ad architetti ed ingegneri under 40 promosso dalla Fondazione CRC in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della provincia di Cuneo, è stato individuato il progetto di restyling dell’esterno, del primo piano e del lastrico solare dell’edificio. Il progetto selezionato, tra gli oltre 70 arrivati da tutta Italia, è opera dell’architetto milanese Marco Oriani, in collaborazione con Giuseppe Tagliabue.



Il secondo e il terzo piano del Rondò dei Talenti ospiteranno inoltre due iniziative dedicate alle giovani generazioni:



la Città dei Talenti, progetto promosso dalla Fondazione CRC e cofinanziato dall’impresa sociale Con i bambini (Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile). La Città, uno spazio fisico a misura di bambini e ragazzi nella fascia d’età 7-13 anni, sarà dedicata all’orientamento precoce attraverso attività e interventi per sviluppare le conoscenze sulle professioni fin dalla giovanissima età;



l’Aula Riconnessioni, uno spazio informale dedicato a docenti, educatori e orientatori, realizzato dalla Fondazione CRC in collaborazione con il progetto Riconnession