Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 2 aprile, i Vigili del Fuoco di Fossano sono stati impegnati per domare un incendio sviluppatosi in un cortile di via Ceresolia.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Fossano, sono intervenuti anche gli agenti di Polizia Locale.

L'incendio è stato domato con un intervento di circa mezz'ora fortunatamente senza gravi danni e, soprattutto, senza che vi fossero persone coinvolte.