Serralunga d'Alba, la Fondazione Mirafiore non si ferma e sposta online il Laboratorio della Resistenza

Il protrarsi dell’emergenza sanitaria mette tutti noi di fronte alla necessità di proseguire nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale, onde evitare di vanificare gli sforzi collettivi sostenuti finora. La Fondazione non può, dunque, riaprire per i due incontri previsti ad aprile (Joe Bastianich il 17 e Simone Cristicchi il 24 aprile). Ciononostante, il "Laboratorio di Resistenza permanente” si conferma tale e non intende fermarsi.

La Fondazione vuole rimanere vicina alla sua comunità di pubblico proprio in questo momento storico che, forse più che mai, ha bisogno di confronto e vicinanza anche laddove sia impossibile farlo fisicamente. Per questa ragione ha deciso di coinvolgere l’amico Telmo Pievani per una lezione online a due voci con Oscar Farinetti, intitolata “La Serendipity Umana”.

Telmo Pievani è autore di un libro molto interessante che si intitola “L’imperfezione umana” e che racconta come proprio il nostro essere “imperfetti” - biologicamente parlando - ci rende speciali e forti. Oscar Farinetti ha scritto un libro, in uscita il 10 maggio per Slow Food Editore, che si intitola “Serendipity” e che racconta, insieme a moltissimi compagni di viaggio, come dagli sbagli e dagli errori possano nascere meraviglie destinate a restare nel tempo (dall’insalata russa al Viagra, dalla Nutella al verderame). Per altro, un capitolo del nuovo libro di Oscar è scritto a due mani proprio con lo stesso Telmo: è in questa sezione che si racconta la più grande serendipità del nostro mondo, ovvero l’uomo. L’incontro sarà disponibile in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione (www.facebook.com/fondazionemirafiore), non è chiaramente necessaria alcuna forma di prenotazione.

Paola Farinetti commenta: “In questi giorni sospesi e strani che ci hanno costretto a interrompere tutte le attività alle quali eravamo abituati, ognuno di noi si è reso conto delle piccole e grandi meraviglie della vita di prima, che forse davamo per scontate: un caffè al bar, un aperitivo con gli amici, una gita fuoriporta, persino la bellezza dell’affanno lavorativo quotidiano. Tra queste piccole grandi bellezze c’era anche, sicuramente, la Fondazione Mirafiore, che negli anni ha saputo creare una piccola comunità di resistenti, molto unita e sempre curiosa. Le lezioni della Fondazione, interrottesi bruscamente a metà febbraio, mancano molto a noi che le organizziamo ma mancano molto anche al nostro pubblico, come testimoniano i molti messaggi di affetto che ci sono arrivati in quest’ultimo mese. Proprio per questo, dopo un mese di silenzio, abbiamo deciso di buttarci anche noi, in punta di piedi, nel mondo delle dirette live e abbiamo chiesto a Telmo Pievani, che sarebbe dovuto essere nostro ospite il 29 febbraio, e a Oscar Farinetti, il padrone di casa, di regalarci una lezione a due voci in diretta. Sarà un nuovo modo di stare insieme e anche un nuovo modo di “resistere”, pensando al futuro che verrà. In attesa dell’appuntamento del 17 aprile, che non sarà l’ultimo, vi invitiamo però a rivedere le lezioni passate, tutte registrate sul nostro canale youtube Mirafiore TV.”

La Fondazione, infatti, è attiva anche sul proprio canale YouTube – Mirafiore TV – nel quale sono disponibili le registrazioni di una selezione di incontri passati. Il tempo da trascorrere a casa può essere una buona occasione per scoprire – o rivedere – questo piccolo patrimonio di contenuti, che sarà anche al centro di una programmazione ad hoc sui profili social (Facebook e Instagram) della Fondazione. Nella speranza di poter tornare presto a essere un luogo anche fisico di incontri e di dialogo con la sua comunità, la Fondazione – che nel frattempo continua a lavorare al calendario delle Passeggiate Letterarie - vuole ribadire ancora una volta la sua vicinanza e la sua gratitudine a tutte le persone che sono in prima linea nella lotta al virus.