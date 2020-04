Villanova Mondovì: la Provincia approva il progetto da 200mila euro della nuova rotonda di Madonna del Pasco

Il settore Viabilità della Provincia di Cuneo ha approvato il progetto esecutivo della rotatoria che sorgerà a Villanova Mondovì in località Madonna del Pasco, precisamente all'intersezione tra la strada provinciale 243 e altre due strade comunali.

Un investimento importante, che ammonta a 200mila euro (prelevati dai fondi di Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020) e che, in accordo con il Comune villanovese, prevede la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica a servizio della rotonda stessa a carico dell'amministrazione cittadina.

In particolare, la strada provinciale 243 è interessata quotidianamente da un intenso flusso di mezzi pesanti e leggeri, che transitano nell'incrocio con la strada comunale dei Boetti a elevata velocità, creando situazioni di pericolo per gli utenti della strada provinciale e di quella comunale. Così, al fine di ridurre i pericoli derivanti da questo stato di fatto e accogliendo le indicazioni dell'amministrazione comunale di Villanova Mondovì, la Provincia ha ritenuto urgente accelerare il procedimento di sistemazione dell'incrocio in oggetto.

Soddisfatto il consigliere provinciale Pietro Danna: "L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha rallentato ma non fermato l'attività amministrativa della Provincia - ha dichiarato -. L'altro ieri, infatti, grazie al lavoro del reparto di Mondovì del settore Viabilità, siamo addivenuti all'approvazione del progetto esecutivo della rotatoria che sorgerà a Villanova Mondovì, località Madonna del Pasco, all'intersezione della strada provinciale 243. Un'opera da tempo attesa dalla comunità villanovese, e non solo, in quanto andrà a risolvere una situazione di criticità legata all'incrocio in questione, costantemente interessato da intenso traffico ad elevata velocità. Si tratta di un tassello importante per quanto concerne l'iter burocratico di realizzazione di tale infrastruttura viaria, in quanto ci permetterà di procedere a indire la gara d'appalto e, successivamente, di pervenire poi all'inizio dei lavori di realizzazione".

"Questa rotatoria - ha concluso Danna - conferma l'attenzione prioritaria dell'amministrazione provinciale rispetto alla sicurezza della rete viaria di propria competenza: tale intervento si unisce, per quanto concerne il reparto di Mondovì, alle due rotatorie di futura esecuzione a Carrù e a Clavesana, che stanno attualmente procedendo nel rispettivo iter realizzativo. Desidero, infine, ringraziare l'amministrazione comunale di Villanova Mondovì per la propensione al dialogo e la collaborazione dimostrata (la stessa si è fatta carico dei costi di progettazione e realizzazione dell'impianto di illuminazione servente l'infrastruttura) e la mia collega consigliere Annamaria Molinari, con delega alla Viabilità per il settore monregalese, per l'impegno profuso nel seguire tali progettualità".