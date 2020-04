Altro intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri, martedì 21 aprile. Questa volta per un incendio ai contatori di una palazzina a Monforte d’Alba in via Garibaldi.

Sul posto è intervenuta la squadra di Dogliani intorno alle ore 22,25. L'incendio è stato estinto intorno alle ore 23,30. Non si registrano persone coinvolte dalle fiamme.