Banda Ultra Larga: dopo Carrù, è Villanova Mondovì a navigare fino a 1 gigabit al secondo

"In questa fase di emergenza nazionale, l'attivazione della Banda Ultra Larga è un segnale importante a beneficio di cittadini e imprese. Accogliamo con soddisfazione la notizia del collegamento della prima utenza privata, cui si aggiungono ben 13 edifici pubblici: la comunità villanovese avrà a disposizione una rete all'avanguardia, capace di abilitare tutte le tecnologie esistenti".

A parlare così è Michele Pianetta, vicesindaco di Villanova Mondovì con delega all'Innovazione, che nella giornata di ieri, lunedì 27 aprile 2020, ha annunciato ufficialmente l'approdo della BUL sul territorio comunale: si tratta del secondo sbarco nel Cuneese dopo Carrù.

Come dichiarano dal municipio, "Open Fiber, nell'ambito del bando pubblico di Infratel (società del Ministero dello Sviluppo Economico) per la copertura delle 'aree bianche' del Piemonte, ha completato il cablaggio del Comune di Villanova Mondovì. Un traguardo davvero significativo per l'amministrazione della città, fra le dieci del Piemonte in cui la Banda Ultra Larga targata Open Fiber è già attiva. Nello specifico, la rete si sviluppa per 32 chilometri sul territorio di Villanova Mondovì, dove sorge anche la centrale PCN (Punto Consegna Neutro) che ospita gli apparati dei singoli operatori che erogano i servizi di connettività".

Scendendo nei dettagli più tecnici, l'infrastruttura è totalmente in fibra ottica, modalità FTTH (Fiber To The Home), e ha connesso più di 3.100 unità immobiliari alla Banda Ultra Larga, di cui 13 edifici di pubblico interesse come l'intero plesso scolastico di corso Marconi (materna, elementare e media), le sedi distaccate di Branzola e Madonna del Pasco (elementari), la biblioteca civica 'Gallo Orsi', il municipio e la polizia locale, il palazzetto dello sport 'Tomatis', la sede territoriale del Consorzio Socio Assistenziale del Monregalese, il distretto sanitario dell'Asl Cn1, l'antica chiesa di Santa Caterina e il centro diurno 'Sirio'.

Il 40% dell'opera è stato realizzato mediante il riutilizzo di reti esistenti (aeree e interrate), con l'obiettivo di limitare l'impatto ambientale delle lavorazioni. Restano da ultimare alcune lavorazioni di ripristino stradale, attualmente soltanto provvisori: a giorni, emergenza Coronavirus permettendo, prenderà il via la seconda tranche di ripristini definitivi per riasfaltare le carreggiate interessate dai lavori di posa della rete (1,5 chilometri di strade comunali).

"Abbiamo eseguito una mappatura accurata dei ripristini ancora da completare o, in alcuni casi, da eseguire con maggior precisione - ha asserito Pianetta - e ringraziamo, a questo riguardo, gli uffici comunali per il grande lavoro svolto. Siamo certi che i tecnici di Open Fiber, con cui si è instaurata una proficua collaborazione, sapranno intervenire al meglio".

Il collaudo della rete è ancora in corso, "ma cittadini e aziende di Villanova Mondovì possono rivolgersi fin da ora agli operatori partner di Open Fiber e beneficiare di un'infrastruttura che abilita velocità di connessione fino a 1 gigabit al secondo - concludono dal Comune -. Gli interessati non dovranno far altro che contattare un operatore (qui il link alla pagina dedicata al network di Open Fiber) e scegliere il piano tariffario: navigheranno, così, ad una velocità 'a prova di futuro'".