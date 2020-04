Fossano: passi verso la normalità con i mercati e la consegna del materiale per la raccolta differenziata

Anche a Fossano ci sono i primi passi verso la ripresa delle attività. Lunedì 4 maggio sarà segnato dal ritorno in piazza Dompè dei banchi del mercato, così come torneranno i mercati del mercoledì, del sabato e quello del pesce del venerdì in piazza Castello.

Al momento l’amministrazione comunale è al lavoro per l’ordinanza che disciplinerà l’accesso alle aree mercatali per garantire le distanze di sicurezza e le classi merceologiche che saranno ammesse già in prima fase e quelle che, invece, dovranno attendere ancora qualche settimana.

Ripartirà, da martedì 5 maggio, anche il servizio di distribuzione dei materiali per la raccolta differenziata che per il controllo degli accessi e la più facile accessibilità da parte di chi vive in città non sarà svolta presso l’area ecologica, ma alternativamente presso i locali di Localmente in piazza Dompè e in Cascina Sacerdote.

«A partire dal 5 maggio e per 2 mesi è attivato il servizio di distribuzione ai cittadini dei materiali per la raccolta differenziata che non sarà effettuato presso l'area ecologica (fino a nuove indicazioni sulla riapertura dalle autorità competenti) tutti i martedì dalle 9 alle 13 in piazza Dompè, presso la tettoia nuova “Localmente” lato sala contrattazioni e il giovedì presso Cascina Sacerdote con il medesimo orario. Martedì 2 giugno il servizio non sarà effettuato per festività» spiegano il sindaco Dario Tallone e il vicesindaco e assessore all’Ambiente Giacomo Pellegrino.

Ecco il calendario della distribuzione: