Come avere successo con il tuo Ecommerce

L'Ecommerce ha rivoluzionato il modo di comprare delle persone. Se prima per comprare un capo d'abbigliamento, un elettrodomestico o un attrezzo per il giardino si era soliti uscire di casa e recarsi presso quel determinato negozio fisico, oggi si rimane dentro la propria abitazione, si accende il proprio computer (o smartphone) e si completa l'acquisto online dopo una ricerca attenta sul web tramite Google. È questo il motivo per il quale il numero dei negozi online sta crescendo a dismisura, ma è altrettanto vero che maggiore è il loro numero e più difficile sarà essere visibili sul motore di ricerca. Da qui la necessità di conoscere alcune regole fondamentali per avere successo con il proprio Ecommerce. Prima di proseguire nella lettura, l'invito è di richiedere una consulenza Ecommerce agli esperti del settore.

L'abc dell'Ecommerce



Un Ecommerce di successo deve avere fondamentalmente tre cose: semplicità di navigazione, sicurezza nel pagamento, assistenza ai clienti in caso di bisogno. Sono elementi così importanti da essere considerati come l'abc di un negozio online, indispensabili perché il sito possa vendere i prodotti presenti all'interno del proprio catalogo. Se mancasse anche uno solo di questi fattori, con ogni probabilità il sito incontrerebbe dei seri problemi nel riuscire a portare a termine una vendita con successo. L'immediatezza, la facilità di comprensione della struttura dell'Ecommerce è alla base della nascita stessa del negozio online. Infatti, gli utenti desiderano disporre di una piattaforma che permetta loro di fare un acquisto nel modo più semplice e veloce possibile online, anche stando in ufficio durante la pausa pranzo.



Il ruolo del web marketing



Un altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione se si vuole avere successo con un Ecommerce è la costruzione di un brand credibile. Ciò è reso possibile soltanto grazie a una mirata strategia di marketing. Essere presenti sul web è sì importante, ma da solo non è sufficiente per avere successo. È altresì importante che gli utenti sappiano dell'esistenza del sito, conoscano il brand, lo cerchino tramite il motore di ricerca Google. Soltanto così è possibile essere competitivi in un mercato così saturo come quello degli Ecommerce, dove una buona fetta di utenti è già fedele a colossi internazionali quali Amazon e Aliexpress. Questo non significa però che aprire un Ecommerce sia inutile, anzi. Grazie a una strategia di marketing mirata e a un mercato di nicchia vincente, le possibilità di costruire un proprio pubblico fidelizzato sono concrete.



Semplicità la parola d'ordine



Un altro segreto per avere successo con un sito di Ecommerce è la semplicità. Più il proprietario del negozio online rende semplice l'esperienza di acquisto all'utente, maggiori saranno le possibilità che quest'ultimo non soltanto torni a comprare un secondo prodotto/servizio, ma anche che consigli il sito a uno o più amici (o parenti). La ricerca di semplificare al massimo l'operazione di acquisto all'interno dell'Ecommerce può sembrare un concetto banale, invece richiede competenze e molto impegno. Un altro elemento da non sottovalutare è la velocità di caricamento sia delle informazioni che delle immagini presenti nel sito. Nel mondo di oggi, la velocità gioca un ruolo chiave: se il sito è lento a caricarsi, automaticamente i clienti abbandoneranno il sito prima ancora di vedere gli articoli in vendita. Ciò significa in primis perdere clienti. Meno clienti ha come conseguenza una diminuzione delle vendite. E se un sito non riesce a vendere, automaticamente non genera entrate.