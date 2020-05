Visiere per commercianti e artigiani fossanesi in dono dalla Fondazione Sordella

Su richiesta del Presidente di ASCOM Giancarlo Fruttero ed in coordinamento con il Presidente della sezione fossanese di ConfArtigianato Clemente Malvino abbiamo volentieri donato 100 visiere certificate per la protezione viso che le attività di servizi alle persone potranno utilizzare non appena sarà consentita la loro riapertura.

Ci è sembrato come famiglia, tramite la Fondazione Sordella, un piccolo gesto concreto di vicinanza verso tutte le categorie di commercianti ed artigiani della nostra Città che sicuramente hanno affrontato una difficoltà economica nella chiusura forzata delle loro attività, ma che ancora dovranno affrontare una non facile ripartenza seguendo le regole della sicurezza dovute a questa emergenza sanitaria.

Le visiere, magari non sempre facilmente reperibili, sono utili in attività come quelle dei parrucchieri o altri servizi alla persona, perché si tratta di una protezione ergonomica, igienizzabile, antiappannante che pur consentendo una respirazione regolare, impedisce alle goccioline di colpire e penetrare in tutta l’area facciale.

Le attività che ne hanno bisogno possono farne richiesta direttamente ad Ascom e ConfArtigianato. In caso ne servissero di più, siamo disponibili ad acquistarne ulteriori quantità.

Insomma come dice lo slogan dei commercianti ed artigiani #FossanoRiparte: INSIEME.