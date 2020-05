Revello, i dipendenti Petrolnafta ricevono un aumento di stipendio fisso da parte della proprietà dell'azienda

Le belle notizie fanno sempre piacere, soprattutto come quella che hanno ricevuto i dipendenti della Petrolnafta, azienda di stoccaggio e distribuzione carburanti di Revello: da oggi in poi verrà attribuito un aumento di stipendio fisso a tutti i dipendenti dell’Azienda, per ringraziarli del lavoro svolto, incessante e a tempo pieno, senza mai risparmiarsi in questa emergenza COVID-19, un contributo attivo che ha permesso gli approvvigionamenti di carburante locali e non solo.Dotato di tutti i dispositivi di sicurezza, il personale ha infatti effettuato puntualmente le consegne di gasolio da riscaldamento, agricolo e per autotrazione,Possiamo dunque immaginare la sorpresa e gratitudine da parte dei dipendenti che, insieme, hanno deciso di ringraziare pubblicamente la Famiglia Conti, del gesto generoso e dalla cura lavorativa, che da sempre contraddistinguono il rapporto di lavoro, a carattere famigliare e improntato su una stima e fiducia reciproca.Una bella notizia che rende orgoglioso anche un territorio la cui forza imprenditoriale si distingue non solo per capacità e competenza, ma anche per la sensibilità umana e l’attenzione per i rapporti con i dipendenti. Ricordiamo che Petrolnafta è stata la prima azienda di distribuzione carburanti sul saluzzese ad aprire una stazione di servizio No logo, quindi low cost, nel 2008 a Scarnafigi. Nel 2011 viene costruito un nuovo impianto distributore a Revello, in via Valle Po. Nel 2020 sono in programma altri investimenti.La Petrolnafta offre anche il servizio di trasporti in conto terzi per stazioni di servizio.