Verzuolo, è deceduto Lorenzo Bonetto: ”Un grande partigiano”

Lutto a Verzuolo per la scomparsa di Lorenzo Bonetto, già consigliere ed assessore comunale. E’ deceduto alla Casa di riposo Vada, all’età di 96 anni. Durante la sua vita lavorativa fu assistente alle “continue” della Cartiera Burgo Scott di Villanovetta.

L’ esperienza politica comunale lo ha visto dal 1975 Assessore al Bilancio con il sindaco avvocato Pierluigi Pomero e consigliere comunale nella Giunta del sindaco Pietro Rosso.

Ma soprattutto fu "un grande partigiano verzuolese" afferma il sindaco Panero "Il 25 aprile, di quest’anno per del 75esimo della Liberazione, come Comune avevamo organizzato che nella celebrazione al Parco della Resistenza, tutti gli allievi delle scuole presenti avrebbero firmato una pergamena a lui dedicata. Era un modo per far conoscere ai giovani il modello di impegno civile. Per l’emergenza sanitaria non è stato possibile. La pergamena è stata firmata dal sindaco dei ragazzi e gliela abbiamo fatta avere nella struttura".

L’Amministrazione di Verzuolo partecipa al lutto della famiglia. L’Anpi Verzuolo e Valle Variata porge le condoglianze.

Lascia i figli Franco con Daniela e Rinaldo, i nipoti Valentina con Marco, Mattia con Manuela, Elena con Simone e i pronipoti Viola, Emilia, Margherita, Anna e Vittorio. Il funerale con la benedizione sarà effettuato in forma privata per disposizioni Anti Covid19, domani, giovedì 21 maggio, alle 10,30, nel cimitero di Villanovetta. La funzione sarà disponibile in diretta streaming alle ore 10,25.