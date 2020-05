Intervento dei vigili del fuoco di Alba, a Canale, in via Goito, per un soccorso persona in un'abitazione. E' successo stasera 21 maggio attorno alle 19.

I pompieri, una volta entrati, hanno trovato il cadavere di una persona in evidente stato di decomposizione.

Al momento non sono state rese note le generalità del deceduto. Sul posto i carabinieri, che hanno chiesto l'intervento dei pompieri, e il medico legale, che stanno facendo accertamenti finalizzati a chiarire le cause del decesso.