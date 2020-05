Conclusa la distribuzione di 55.000 mascherine della Regione Piemonte ai cuneesi

Si è conclusa la distribuzione delle mascherine della Regione Piemonte a tutti i cuneesi. Le squadre di volontari della Protezione Civile Comunale e della Protezione Civile dell’ANA, affiancate da squadre di dipendenti del Comune, hanno consegnato oltre 55.000 mascherine in soli 6 giorni, svolgendo questo prezioso lavoro con un impegno encomiabile.

Si ricorda inoltre che, a partire già dallo scorso fine settimana, il numero unico 0171.44.44.44, attivo in modo continuativo dal 13 marzo per fornire informazioni (non sanitarie) sulle disposizioni relative all'emergenza COVID, non sarà più operativo il sabato e domenica e nei giorni festivi. Gli operatori saranno disponibili dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 9-18. Precisiamo che il numero è utilizzabile anche per richieste e segnalazioni sull'attività del Comune.

Numeri utili e informazioni di servizio

Per le richieste dei Buoni Spesa è sempre operativo il numero telefonico 0171-444.700 (dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30). Chi volesse contribuire ad aiutare le tante famiglie cuneesi che in questi giorni si stanno trovando in difficoltà nell’acquistare beni di prima necessità come cibo e farmaci, può farlo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”.

Per rimanere aggiornati su informazioni e nuove disposizioni si ricorda che è possibile aderire al Servizio Sms della Protezione Civile, per iscriversi compilare il modulo pubblicato sul sito istituzionale.