La prima C dell'Afm Istituto Carlo Denina di Saluzzo si aggiudica il primo premio di "Ciak: differenzia e comPOSTA"

Creatività, sensibilità ambientale e tanto entusiasmo sono le parole chiave che hanno caratterizzato “Ciak: differenzia e comPOSTA”, il concorso video promosso dal Consorzio SEA -in collaborazione con le aziende Iren San Germano, Proteo e Egea Ambiente - rivolto alle classi degli istituti superiori del territorio consortile, che dovevano realizzare un video della durata massima di 3 minuti finalizzato alla sensibilizzazione sulla problematica della raccolta differenziata. Viste le limitazioni imposte dall’emergenza Covid 19, la cerimonia di premiazione si è svolta online sulla piattaforma Zoom e ha visto aggiudicarsi il primo premio la classe IC AFM dell’Istituto Carlo Denina di Saluzzo.



Il video realizzato dai ragazzi della IC AFM, intitolato “ProteggiamoCi”, si è meritato il primo posto per “aver evidenziato gli errori nella raccolta differenziata, coinvolto tanti ragazzi e aver ambientato il video in città, aumentando la visibilità dell’iniziativa”. Alla classe va anche un premio di 1500 euro buoni spendibili in materiale o attività a scopo didattico. Gli altri piazzamenti sul podio sono andati al Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo, che con il loro coro protagonista del video “In coro contro l’indifferenzia” si è meritato il secondo posto e un buono di 1000 euro. Ideale medaglia di bronzo per la IC dell’IPC/IPSIA “Silvio Pellico” di Saluzzo, che con il video “Basta Inquinare” si è aggiudicata un buono da 500 euro. Menzioni speciali per la 1A - "Servizi Commerciali" dell’Istituto Denina (“per aver realizzato il video interamente in quarantena, senza muoversi da casa”) e alla IIA TGC dell’IIS Cravetta Marconi di Savigliano (“per aver utilizzato il fumetto come mezzo comunicativo”.



La IC AFM e la 1A dell’Istituto Carlo Denina hanno deciso di devolvere il loro premio all’Ospedale di Saluzzo.

A designare i vincitori sono stati gli utenti del sito www.scuole.consorziosea.it, dove i video sono stati pubblicati in una sezione dedicata e potevano essere votati on line, affiancata da una giuria di esperti.

Il Concorso si inserisce all’interno del progetto educativo della Campagna di Comunicazione che ha coinvolto, oltre alla popolazione, quasi 2000 studenti su tutto il territorio consortile.