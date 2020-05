Scontro tra due moto a Paroldo, interviene elisoccorso: quattro feriti, uno è grave

Ancora un altro scontro tra due moto, dopo l'incidente segnalato a Gaiola nel primo pomeriggio di oggi, domenica 31 maggio.

Nella stessa giornata intorno alle ore 16,30 due motoveicoli si sono scontrati sulla Sp661 nei pressi di frazione Gamellona sotto il comune di Paroldo in direzione Montezemolo.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso proveniente da Torino e i vigili del fuoco volontari di Ceva in supporto al 118. I feriti sono stati presi in cura dai sanitari. Al momento non si conoscono le loro condizioni, nè le loro generalità. Forze dell'ordine sul posto per la gestione della viabilità (la strada è stata momentaneamente bloccata per garantire i soccorsi) e i rilievi del caso.

Aggiornamento ore 18,00: sono quattro i feriti totali coinvolti nel sinistro. Una persona è rimasta gravemente ferita (codice rosso) e portata al Santa Croce di Cuneo così come un altro ferito in condizioni migliori e non in pericolo di vita (codice giallo). Gli altri due feriti (uno in codice giallo e uno in codice verde) sono stati portati al nosocomio di Mondovì Montis Regalis.