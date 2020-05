A Sommariva del Bosco intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina verso le 8.40 per la messa di sicurezza di un’auto che si è ribaltata in un campo adiacente la strada provinciale 661, in località Due Province.

Il conducente del mezzo è uscito da solo dal veicoli non riportando ferite gravi è stato comunque affidato alle cure degli operatori del 118, sul posto insieme alla squadra locale dei Vigili del Fuoco.

Non sono stati coinvolti altri mezzi.