Trinità: una mascherina blu per salutare un anno inatteso

Come studiare musica a distanza in questi mesi di DAD? Come appassionare dei giovanissimi studenti di 1° e 3° media stimolandoli a non abbandonare la musica, indispensabile nella vita di ciascuno di noi? Come salutare gli studenti di 3° media che tra pochi giorni sosterranno l’esame di licenza senza potersi incontrare ancora una volta?

Queste sono alcune domande che si è posto il professor Stefano Milanesio, docente di musica nelle scuole medie di Trinità e Fossano e alla Fondazione Fossano Musica.

La risposta è arrivata ragionando con gli studenti di Trinità che sono riusciti a confezionare un saluto, in molti casi un regalo di addio, in musica.

“Cercavo un modo per portare avanti la didattica in modo esperienziale ed emotivo – ci racconta Milanesio -. Ho provato a chiedere ai ragazzi di mandarmi dei mini video di 10 secondi che potevano essere musiche suonate, testi suonati, purché fossero inedite. Mi sono trovato con tante frasi e tanti pezzetti di audio. Mi sono messo al lavoro e ho cercato di mettere tutto insieme. È nata Mascherina Blu”.

Una composizione inedita nata da un brainstorming musicale di circa 70 studenti: “Ho potuto contare sull’appoggio di Gennaro Castaldo, un mio ex alunno del Grandis che compone musica e della mia collega Cristina Bessone, che insegna italiano”.

Milanesio si è dunque trovato con una base e, con il supporto del fisarmonicista Davide Borra ha mixato il tutto nell’esecuzione degli studenti: “Sono molto contento perché hanno partecipato tutti. Nel video ci sono quelli che volevano apparire, ma ci sono le tracce registrate da tutti. È stato un modo per fare un progetto che trasmetta ai ragazzi il fatto che la musica può appassionare e il video sta riscuotendo un riscontro inatteso”.

Quello di Milanesio è stato un tentativo di successo di rinnovare l’insegnamento della musica, spesso rigido nel rispetto dei programmi ministeriali: “Spero che questa esperienza divertente e completa faccia bene ai ragazzi, che li stimoli a proseguire nello studio della musica dopo le medie per quelli di 3° o a studiare con maggiore entusiasmo per quelli di 1°”.

Ne nasce anche una riflessione sulla didattica a distanza di cui si può salvare l’avvicinamento di insegnanti e studenti alle nuove tecnologie, utili anche nell’apprendimento della musica: “A volte gli studenti pensano che per suonare basti schiacciare un pulsante. Non è così, ci vuole studio e disciplina, ma ci sono strumenti virtuali che rendono l’apprendimento più divertente e più completo. Mi immagino degli studenti in classe con un tablet che compongono e suonano su keyboard”.

Ecco il video della canzone composta e interpretata dagli studenti:

Ed ecco il testo Mascherina Blu

Siamo lontani ma lo sai che nel mio cuore

Ogni giorno ci sei tu

I nostri occhi che sorridono anche dietro ad una mascherina blu

Ma ogni incubo

Lo sai ha una fine

Noi separati

Come da vetrine

Ed ogni debolezza

Che affrontiamo oggi

Ci rafforzerà di più

Rit.

Ricordo ancora come fa

Il suono di questa libertà

Anche se siamo in difficoltà

Questo pianeta ce la farà





Siamo lontani ma lo sai che ogni giorno

Dobbiamo essere felici

Per ritornare a giocare dentro al parco

Sempre con gli stessi amici

Lottiamo ancora

Per chi non può più

Ora per vincere

Servi anche tu

Perché soltanto con l'unione e la speranza

Tutto si risolverà

Abbatteremo le distanze giuro

Sarà tutto meglio

Vorrei fosse un incubo

Prima del mio risveglio

Vorrei raccontare un giorno

Tutto ai miei nipoti

Vorrei che gli ospedali

Ogni giorno fossero vuoti

È ciò che voglio

Insieme andremo avanti

Ridere e scherzare sempre

In mezzo a tutti quanti

Vorrei ringraziare a chi

Oggi aspetterà

Un domani per tornare

Presto alla normalità





Ricordo ancora come fa

Il suono di questa libertà

Anche se siamo in difficoltà

Questo pianeta ce la farà



Siamo lontani ma lo sai che nel mio cuore

Ogni giorno ci sei tu

I nostri occhi che sorridono anche dietro ad una mascherina blu

I buoni amici sono come stelle

se guardi in alto sono sempre quelle

Ma io ho bisogno di trovare la tua mano

Per sognare accanto a te