Cuneo, spacciavano cocaina nel centro storico e in corso Giolitti: doppio arresto della polizia

In entrambi i casi si tratta di uomini italiani. Il primo, P.E., classe 1981 e con precedenti, è stato colto in flagranza di reato in una delle vie parallele al corso – zona negli ultimi anni particolarmente “calda” per quanto riguarda la sicurezza – mentre stava vendendo 1 grammo di cocaina a un altro uomo italiano alla guida della sua macchina (quest’ultimo è stato a sua volta sanzionato, segnalato e fatto oggetto del ritiro del mezzo). L’attività degli agenti della Mobile è poi continuata nell’abitazione dell’uomo, nella quale sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e molta strumentazione atta allo spaccio, oltre a circa altri 10 grammi di cocaina nascosta nell’intercapedine di una porta.