Sanità: il distretto di Mondovì saluta il dottor Eftimiadi e accoglie la dottoressa Bunik

Dal 1 luglio 2020 il Dr. Costantino Eftimiadi cesserà l’attività di medico di Assistenza Primaria nei comuni di Carrù, Piozzo, Rocca De’ Baldi.

Pertanto, al fine di non interrompere la continuità dell’assistenza, gli assistiti in carico del medico dovranno effettuare la nuova scelta del medico recandosi, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale, della delega nel caso in cui non possa presentarsi il Distretto interessato corredata dalla fotocopia del documento d’identità presso i seguenti Uffici e nei seguenti orari, dal 1 luglio:

- Sportello di Scelta/Revoca

Presso Ospedale di Mondovì Via San Rocchetto 99

dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00

- Sportello di Scelta/Revoca

presso il sub-distretto di Carrù via Ospedale

con orario temporaneo dal mercoledì 1 luglio al mercoledì 8

Lunedi ore 8,30/12,00 14,30/16,30; martedi 8,30/12,00 14,30/16,30; mercoledi 8,30/11,00; giovedi 8,30/10,00; venerdi 11,00/12,30

Gli assistiti potranno effettuare la nuova scelta del medico nell’ambito territoriale unico del Distretto di residenza/domicilio.

In via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al Covid-19, sarà possibile trasmettere via e-mail le richieste di scelta del Medico di Medicina Generale, unitamente ad un documento d’identità al seguente indirizzo: prenotazionicassa.mondovi@aslcn1.it.

E’ anche possibile effettuare la scelta del nuovo medico online se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte.

Si avvisa che, qualora la distanza tra la loro residenza/domicilio e lo studio del MMG che intendono scegliere superi i 20 chilometri, dovranno avere l’accettazione da parte del MMG nei cui confronti intendono effettuare la scelta e compatibilmente con la loro disponibilità di posti al momento della scelta.

Per l’ex ambito territoriale di: Carrù, Piozzo, Clavesana, Bastia Mondovì, Cigliè, Rocca Cigliè, Magliano Alpi, Rocca de Baldi, dal 1 luglio prossimo si inserisce quale medico titolare di Medicina Generale Zhanna Mikhailovna Bunik che presterà la propria attività con i seguenti orari e recapiti telefonici:

Carrù - via Vacchetti, 8/b telefono 351/9320966 (su appuntamento)

Lunedì con orario 16,30/18,00; martedì 18,00/20,00; mercoledì 9,30/11,30; giovedì 17,00/19.00; venerdì 11,00 alle 13,00.

Piozzo – piazza V Luglio 1944, 5 telefono 351/9320966 (su appuntamento)

Lunedì con orario 15,00/16,00; mercoledì 8,00/9,00; giovedì 15,30/16,30; venerdì 9,30/10,30

Rocca De’ Baldi Via Novelli, 2 fraz. Crava telefono 351/9320966 (su appuntamento)

Martedì dalle ore 16,30 alle 17,30

Gli assistiti che vorranno effettuare la scelta del medico dovranno recarsi, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale, e della delega, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, corredata dalla fotocopia del documento d’identità presso i seguenti Uffici :

- Sportello di Scelta/Revoca presso l’ospedale di Mondovì Via San Rocchetto 99

dal lunedì al venerdì dalle 08 alle 17 (orario continuato)

- Sportello di Scelta/Revoca c/o Distretto SUD EST – CARRU’ Tel. 0173/75250

con il seguente orario temporaneo nei giorni dall’1 al 9 luglio:

lunedì dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30; martedì dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30; mercoledì dalle 8,30 alle 11; giovedì dalle 8,30 alle 10; venerdì dalle 11,00 alle 12,30

E’ anche possibile effettuare la scelta online se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte.

In via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al Covid-19, sarà possibile trasmettere via email le richieste di Scelta del Medico di Medicina Generale, unitamente ad un documento d’identità al seguente indirizzo: prenotazionicassa.mondovi@aslcn1.it.