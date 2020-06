Incidente in località madonna del Pilone di Ceresole d'Alba, scontro tra auto e moto: grave il centauro

Scontro nella serata di oggi, venerdì 19 giugno tra una vettura e una moto. L'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 19 sulla Strada provincia Sp 10 all'incrocio con lo svincolo per Sommariva del Bosco.

Il centauro coinvolto nel sinistro sarebbe in gravi condizioni, trasportato in codice rosso con elisoccorso al Santa Croce di Cuneo. Sul posto è intervenuto l'equipe medico sanitario del 118 per prestare i primi soccorsi oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. Forze dell'ordine in loco per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.