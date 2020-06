San Giacomo di Roburent: nei festivi tornano i bus da e verso Mondovì

Novità importante per tutti i turisti e i residenti di San Giacomo di Roburent, che profuma di ritorno al passato: nei festivi, infatti, tornano le corse dei pullman da e verso Mondovì.

L'annuncio è giunto direttamente su Facebook dal sindaco di Roburent, Giulia Negri: "A partire da domenica 14 giugno sarà di nuovo attivo il servizio bus nei giorni festivi per i collegamenti con Mondovì e la stazione ferroviaria. Siamo rimasti troppi anni senza questo importantissimo servizio indispensabile per un Comune a vocazione turistica come il nostro".

E ancora: "In campagna elettorale lo avevamo promesso e siamo riusciti ad ottenerlo dopo solo un anno di mandato".