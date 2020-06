Transumanza, l'S.O.S. di Coldiretti Cuneo: "Urgente la revisione del PSR"

L’emergenza sanitaria non ha scalfito la tradizione secolare della salita ai pascoli delle mandrie sulle montagne cuneesi che raggiunge il culmine proprio oggi, 24 giugno, in occasione della festa di San Giovanni. Lo ricorda Coldiretti Cuneo che evidenzia, però, le difficoltà che attraversa l’agricoltura di montagna.

Per questo Coldiretti ha chiesto alla Regione di rivedere con coraggio le impostazioni del Piano di Sviluppo Rurale, correggendo il mancato incremento dei fondi a supporto dei produttori montani, attraverso la misura dell’indennità compensativa per quanto riguarda l’annualità 2020, che si aggiunge ai tagli già pesanti delle annualità 2018 e 2019.

“Anziché tagliare la dotazione finanziaria del bando 2020 del PSR relativo all’indennità compensativa di oltre il 50% rispetto all’effettiva necessità – dichiara Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo – occorre agire velocemente e definire modalità di intervento straordinarie. La maggiore flessibilità sull’utilizzo delle risorse residue del PSR 2014-2020 e sulla semplificazione delle procedure, già confermata dal Commissario europeo all’Agricoltura, deve tradursi anche in Piemonte in azioni concrete che consentano di finanziare completamente la misura dell’indennità compensativa e di recuperare tutte le risorse ancora disponibili su bandi non prioritari per metterle a disposizione delle imprese agricole più colpite dall’emergenza Covid-19”.