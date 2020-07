A Saluzzo Ginevra Di Marco e Guido Catalano: riparte la programmazione del Ratatoj per il teatro Magda Olivero

La programmazione del Cinema teatro Magda Olivero riparte con due eventi di punta. Giovedì 9 luglio, alle 21.30 alla ex caserma Musso, unica data piemontese e anteprima del Festival Occit’Amo Ginevra Di Marco, voce femminile italiana tra le più belle e amate, porta in scena “Lucho e noi”. Un omaggio a Luis Sepulveda con Francesco Magnelli, Andrea Salvadori e ospite: Massimo Zamboni che propone l’incontro tra Europa e Sudamerica, tra musica e poesia, tra racconto e canto. Ingresso in prevendita: 12 euro+dp (in cassa 15 euro). Posto numerato. Biglietti on line su mailticket, oppure a Saluzzo dal negozio di dischi On The Corner. info: www.ratatoj.it www.occitamo.it.

Secondo appuntamento Guido Catalano in “ Adesso basta poesie d’amore, e diamoci dentro" giovedì 16 luglio alle 21.30, sempre alla ex caserma Musso con posto numerato (ingresso euro 10 +dp) e prevendite consigliate agli indirizzi, soprastanti.

Un inizio alla grande, dopo lo stop di marzo per l’emergenza sanitaria da coronavirus, che ha fatto saltare i cartelloni di teatro, cinema e musica.

Il bilancio della stagione, nonostante il fermo per Covid è positivo. Commentano dal circolo Ratatoj, gestore del teatro con altre associazioni. “La stagione, anche se non completa dal punto di vista "temporale" è stata una super stagione dal punto di vista artistico, qualitativo, professionale e con una risposta di pubblico incredibile.

Abbiamo ottenuto numeri importanti: oltre 8000 spettatori con 77 appuntamenti : 21 proiezioni cinematografiche, 18 appuntamenti musicali, 14 spettacoli teatrali e 9 iniziative ad hoc tra teatro e laboratori e film dedicati ai più piccoli.

Un intenso lavoro di rete e sinergia tra la nostra associazione, l'Amministrazione comunale ed i vari partner che ha portato a questi bei traguardi.

In accordo con gli uffici comunali l'apertura del teatro Magda Olivero sarà prevista in concomitanza della nuova stagione".

In base alle norme di sicurezza, quante persone potrà accogliere il teatro che ha una capienza di 280 posti circa?. "Per quanto riguarda il numero dei posti a sedere e le varie misure da adottare si sta lavorando al protocollo anche seguendo l'evoluzione delle norme e delle direttive.

Si lavorerà sempre sulla proposta artistica declinata nei tre linguaggi: musica, cinema e teatro. In questo periodo si sta lavorando in sinergia con la Fondazione Amleto Bertoni per offrire qualche evento durante la programmazione estiva. Si sta lavorando anche per recuperare, durante Saluzzo Estate, l'ultimo spettacolo della stagione teatrale in collaborazione con Comune di Saluzzo e Piemonte Dal Vivo, garantendolo agli oltre 150 abbonati".

Al circolo Ratatoj per il teatro Magda Olivero sono stati assegnati 10 mila euro dalla Compagnia San Paolo sul bando “Rincontriamoci” a sostegno degli spazi culturali civici e di incontro del territorio. Come verranno utilizzati per il civico?.

"Il contributo di Compagnia di San Paolo è un segnale importante che ci permette di resistere e di guardare al futuro con ottimismo: sicuramente i fondi saranno impegnati una parte nella stagione 2020/2021 del Cinema Teatro Magda Olivero ed una parte per gli eventi estivi, ma stiamo anche lavorando ad una serie di iniziative in streaming in collaborazione con altri soggetti e spazi del territorio piemontese: un modo per offrire dei contenuti di qualità e stare vicino al nostro pubblico anche se la capienza sarà ridotta".

Tutti gli eventi e le informazioni sul sito www.cinemateatromagdaolivero.it.