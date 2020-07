Fratelli d'Italia, mafia a Bra: "La giunta dia chiarimenti e costituisca una Commissione trasversale in Consiglio"

Non possiamo accogliere senza stupore e sbigottimento le notizie di cronaca di questi giorni. Dagli atti pubblicati risulterebbe che nella città di Bra si sarebbero insinuati negli ultimi anni i tentacoli delle peggiori organizzazioni mafiose, che avrebbero coinvolto anche le Istituzioni locali, arrivando a influenzarne, alla luce di quanto emerso sin ora, persino le elezioni. Certo per Fratelli d’Italia, contrariamente a quanto spesso altri schieramenti hanno sostenuto quando ad essere coinvolti erano gli avversari politici, gli avvisi di garanzia non debbono mai essere letti quali sentenze di condanna.

La situazione però non può che destare sgomento ed apprensione nella cittadinanza, in attesa che la Giustizia faccia il suo corso, accertando responsabilità ed eventuali colpevoli, ai quali dovranno essere applicate le pene di legge con la massima severità. Fondamentale, poi, che l’ex Assessore Borrelli fornisca gli elementi necessari a chiarire la propria posizione. Le condotte dei singoli non devono certo offuscare l’operato di quanti, anche nelle Forze di Polizia, operano con serietà e rettitudine nell’interesse dei cittadini, spesso mettendo in pericolo la propria vita, come si evince dai risultati che quotidianamente ottengono anche nella lotta alla criminalità organizzata. Quale Vice Responsabile del Dipartimento Regionale Legalità, Sicurezza e Immigrazione di Fratelli d’Italia e Tecnico in Commissione Consiliare sulla Sicurezza nel Comune di Bra, sollecito il Sindaco affinché fornisca tutti i chiarimenti del caso: la nostra Città e i nostri concittadini hanno il diritto di essere informati sulla vicenda e su tutte le iniziative che la Giunta intende assumere al riguardo. Alla luce di quanto accaduto, dobbiamo chiedere alla Amministrazione una maggior trasparenza soprattutto sui temi della legalità; invito pertanto la Giunta ad istituire una specifica Commissione che coinvolga tutte le forze politiche presenti in Consiglio cui demandare il compito di verificare l’accaduto ed adottare le misure necessarie ad evitare che simili fatti possano accadere.