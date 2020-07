Racconigi, il Castello aprirà i cancelli ai cittadini per l’intera giornata di sabato 4 luglio

“Un momento che noi racconigesi auspichiamo da tempo” così il sindaco Valerio Oderda commenta l’apertura dei cancelli del Parco e del Castello di Racconigi. Fisicamente per la prima volta quindi il pubblico potrà entrare nel cortile e godere delle bellezze del “bene più prezioso” della città.

Un gesto simbolico e di buon auspicio che si svolgerà sabato 4 luglio alle ore 9 in occasione della riapertura del primo anello del Parco e della residenza sabauda.

“Ci auguriamo che, nel futuro, questa buona pratica possa divenire una consuetudine. Ringraziamo in modo particolare la dottoressa Enrica Pagella – Direttore del Polo Museale che, in discontinuità con il passato, ha voluto regalare ai racconigesi e non questo straordinario segno di apertura, che rappresenta anche un’apertura al dialogo con i cittadini ed i movimenti che nei mesi scorsi si erano attivati in materia; uno su tutti, il movimento Ridateci il parco, animato da Virna, nostra appassionata concittadini”.