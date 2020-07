Migranti nel saluzzese, Coldiretti: "Le imprese, in stato d'assedio, non siano capro espiatorio di un problema più ampio"

L’operazione sui migranti messa in atto ieri a Saluzzo dalle Forze dell’Ordine, coordinate dalla Questura di Cuneo, getta una luce sinistra su una questione sociale che rischia di attribuire agli imprenditori agricoli tutte le responsabilità di sicurezza e legalità sul territorio. È l’allarme lanciato da Coldiretti Cuneo che ribadisce con forza l’estraneità dei frutticoltori e la loro esasperazione per essere diffusamente percepiti come il capro espiatorio di una situazione sociale di difficile gestione.

“Dev’essere chiaro a tutti che i frutticoltori della Granda non chiamano i migranti per poi farli accampare sotto le stelle e sfruttarli con salari da fame. La realtà saluzzese è un’altra, è fatta di imprenditori seri – spiega Moncalvo – che, resistendo con tenacia alle gravi e perduranti difficoltà del comparto frutticolo, offrono lavoro a migliaia di stagionali senza mai sottrarsi al tema dell’ospitalità”.

Se gli anni scorsi i produttori accoglievano il 70% dei braccianti extracomunitari, quest’anno è in ulteriore crescita il numero delle aziende che si sono dotate di spazi in cui ospitare i braccianti, anche grazie al nuovo progetto di sistemazione abitativa messo a punto da Coldiretti Cuneo, in sostituzione dei tradizionali campi allestiti gli scorsi anni, che prevede il posizionamento di strutture mobili in azienda per consentire la vicinanza dei braccianti al luogo di lavoro, riducendo la pressione sociale e garantendo il rispetto delle regole di distanziamento sociale.