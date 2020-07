Incidente a Marmora, sulla strada del colle d'Esischie: macchina finisce fuori strada, soccorsi al lavoro

Allarme poco dopo le 8 di oggi 5 luglio per un incidente stradale in alta Valle Maira, precisamente in borgata Tolosano nel comune di Marmora, sulla strada che conduce al Colle d'Esischie.

Al momento si sa di una vettura finita fuori strada, ma non è noto il numero delle persone coinvolte.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco con il nucleo speleo alpino fluviale, assieme ai volontari di Dronero e alla squadra elicotteri di Torino.

Intervento anche per l'eliambulanza del 118 assieme alla squadra di volontari del soccorso alpino.