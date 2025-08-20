Ferragosto sui binari cuneesi: intensificati i controlli, un arresto e nove indagati

Un arresto, nove persone indagate e più di 4.000 viaggiatori controllati: è il bilancio dell’intensificazione dei servizi predisposti dal Compartimento Polizia Ferroviaria Piemonte e Valle d’Aosta nella settimana di Ferragosto, dal 13 al 18 agosto.

In totale sono state impiegate 310 pattuglie nelle stazioni e 50 a bordo treno, per un totale di 129 convogli scortati. L’aumento del flusso turistico ha reso necessario rafforzare i servizi in abiti civili per prevenire borseggi e furti, sia nelle stazioni che sui treni. Nel complesso sono stati 2.083 gli stranieri identificati, mentre le sanzioni amministrative elevate sono state sei, tre delle quali in materia di sicurezza ferroviaria.

L’attenzione si è concentrata soprattutto nelle stazioni non presidiate di Torino Lingotto, Bardonecchia e Mondovì, che nei giorni clou hanno registrato un incremento significativo di viaggiatori diretti verso località di mare e montagna. Particolare vigilanza anche a Fossano (CN), punto nevralgico dei cosiddetti “treni mare”, che nei weekend estivi fanno registrare un numero di passeggeri triplicato rispetto alla media.

All’interno della settimana si è inserita anche l’operazione nazionale “Viaggiare Sicuri”, che il 13 agosto ha visto l’impiego di 83 operatori della Polizia Ferroviaria in Piemonte e Valle d’Aosta, supportati dal Reparto Prevenzione Crimine e dalle Unità Cinofile della Questura di Torino. Proprio grazie ai cani antidroga è stato possibile recuperare sostanze stupefacenti occultate da un cittadino italiano in transito.