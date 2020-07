Fossano: primo appuntamento con la Musica d’Estate della Fondazione Fossano Musica

Riprende a Fossano la musica dal vivo con una stagione organizzata dalla Fondazione Fossano Musica in collaborazione con il Comune di Fossano nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Il primo appuntamento sarà venerdì 10 luglio alle ore 21.15 con i Magasin du Cafè che presentano il loro nuovo album “Samsara”

“In questo momento così difficile da comprendere, accettare e gestire, in un’ottica rinnovata, coniugando rigore, innovazione e divertimento, la rassegna Musica d’Estate si presenta con una programmazione di alto profilo, in linea con le disposizioni governative e regionali sino ad oggi emanate per far fronte all’emergenza sanitaria in corso - spiega il direttore della FFM Gianpiero Brignone - Data la situazione contingente, riteniamo importante oltre che necessario, coinvolgere e sostenere gli artisti del territorio nazionale. A tal proposito la FFM si pone l’obiettivo di declinare il concetto di musica dal vivo in un’unica e innovativa offerta che si svilupperà nell’arco di alcuni mesi di intensa programmazione, funzionale anche alla valorizzazione di un territorio ospitale, accogliente e ricco di tradizione. Performances di livello musicale, innovazione tecnologica, coinvolgimento attivo della cittadinanza, sicurezza e inclusione sociale ci offriranno l’opportunità di vivere la musica davvero!”

Ipnotici è la definizione che più gli si addice... Questo sono i MAGASIN DU CAFE!

Qualcosa di esplosivo che ancora non c'era e che finalmente è arrivato. Una miscela di eleganza ed energia, grazia e sfrontatezza, stile e veemenza racchiuse in un vortice spirituale.

La loro scelta di fare dei live acustici in luoghi incontaminati, in alta montagna o nei boschi più sperduti al confine tra Italia e Francia è stata proprio per questo desiderio loro di fondersi il più possibile con la madre di tutte le madri, la NATURA. Musiche che ci parlano di tradizioni lontane, in cui il grande Nord si mischia all'Oriente, i canti sciamanici di America e Africa diventano moderni. Il sound è universale, i suoni sono esotici ma senza connotazione geografica, si mischiano col rock, il jazz, la fusion, in un dialogo tra quattro musicisti senza precedenti!

I Magasin du Cafè sono: Luca Allievi, chitarra acustica; Mattia Floris, chitarra acustica e voce; Davide Borra, fisarmonica e tastiere; Alberto Santoru, basso elettrico e percussioni.

Per garantire l’accesso in sicurezza alla piazza sarà obbligatorio prenotare online i propri posti a sedere al link https://www.imbaravalle.it/masterclass/iscrizione/103

Ecco i prossimi appuntamenti con la rassegna Musica d’estate 2020:

- Venerdì 17 luglio – ore 21.15 – piazza Castello - LOU TAPAGE CANTA DE ANDRE’

- Venerdì 24 luglio – ore 21.15 – piazza Castello - OLIVER RIVER GESS BAND

- Venerdì 31 luglio – ore 21.15 – piazza Castello - ITALIAN TUNES, BIG BAND. Una produzione Fondazione Fossano Musica

- Venerdì 7 agosto – ore 21.15 – piazza Castello – SPILIMBRASS

- Venerdì 28 agosto – ore 21.15 – piazza Castello - LA MUSICA SALVA LA VITA – Una produzione Fondazione Fossano Musica

- Sabato 29 agosto – ore 21.15 – piazza Castello – A CAPPELLA DAY – VoXes + Cluster

- Domenica 6 settembre – ore 21.15 – piazza Castello - UNA VITA DA CANTAUTORE - concerto dei vincitori - Una produzione Fondazione Fossano Musica

- Venerdì 11 settembre – ore 21.15 – piazza Castello - FFM CLASSICA – Direttore Julius Kalmar

- Sabato 12 settembre – ore 21.15 – piazza Castello - FOOTPRINTS