Omaggio alla musica classica, a Magliano Alfieri e Castagnito debutta "MACF"

I comuni di Magliano Alfieri e Castagnito con un lavoro di stretta sinergia hanno ideato un'interessante rassegna di musica classica dal titolo "MACF". In programma quattro concerti tenuti da artisti di fama internazionale sotto la direzione artistica del maestro Massimo Macrì, primo violoncello Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.



Gli artisti: Carlo Romano (oboe), Francesco Postorivo (violino), Roberto Bacchini (cembalo), Paolo Giolo (violino), Marco Lamberti (violino), Ula Ulijona Zebriunaite (viola), Alessandra Ammara (pianoforte), Roberto Prosseda (pianoforte), Massimo Macrì (violoncello).



Il sindaco Giacomina Pellerino :"Magliano possiamo definirlo il paese della musica: ha sempre avuto una predisposizione per il genere musicale con una delle prime bande che ha avuto successo nata nella nostra zona."



L'inaugurazione del Magliano Alfieri Classic Festival si terrà (sabato 11 luglio alle ore 18) presso il Parco Alfieri a Magliano con l'esibizione della banda musicale "La Maglianese" diretta dal maestro, Fabrizio Massarone. Alla sera alle 21 il concerto con i Cameratisti Cromatici Ensemble "Dal Barocco alla musica da film" (A. Vivaldi, B. Marcello, T. Albinoni, E. Morricone, N. Piovani).



Domenica 12 luglio alle 21 il concerto si sposterà a Castagnito in piazza Garibaldi presso l'anfiteatro naturale con il Quartetto d'Archi "Le Arti Riflesse". Classicismo - impressionismo spagnolo e tendenze (W.A. Mozart, F. Schubert, J.Turina, I. Albeniz). In caso di maltempo annunciato il concerto si trasferirà nel castello di Magliano.



Sabato 18 luglio alle 21 a Magliano Alfieri presso il Parco Alfieri a Magliano appuntamento con il concerto per pianoforte solo e a quattro mani "Sogno, impressioni, colori" (L.W. Beethoven, F. Schubert, C. Debussy, S. Cafaro).



Domenica 19 luglio alle 21 presso il Parco Alfieri a Magliano concerto per violoncello e pianoforte "Romanticismo sotto le stelle" (F. Mendelsohn, C. Franck).



La rassegna è gratuita ma i posti sono limitati e gestiti in base alle misure anti contagio previste. E' quindi consigliata la prenotazione scrivendo una email a: maglianoclassicfestival@gmail.com



L'ingresso è consentito solamente con mascherina e mantenendo il distanziamento sociale. I parcheggi saranno gestiti dalla Protezione Civile.