A Fossano la celebrazione a 13 anni dalla tragedia del Molino Cordero

L'Amministrazione Comunale di Fossano ha celebrato la tragedia del Molino Cordero a 13 anni dalla terribile esplosione che costò la vita a Valerio Anchino, Mario Barale, Antonio Cavicchioli, Massimiliano Manuello e Mario Ricca.

"Erano le 14,35 del 16 luglio 2007 quando alcune esplosioni in rapida successione cambiarono per sempre la nostra città, ogni fossanese ha impresso nella propria mente il luogo in cui si trovava quel pomeriggio. 5 famiglie che quel giorno non hanno più visto rientrare i propri cari dopo il lavoro. Morire sul luogo di lavoro è una cosa intollerabile ma purtroppo ancora troppo spesso questo accade, il mio appello oggi è rivolto a tutti i livelli istituzionali affinché facciano tutto quello che è in loro potere per evitare gli incidenti e le morti sul lavoro" ha detto il primo cittadino di Fossano.

Presenti alla cerimonia anche i rappresentati dell'Associazione "16 luglio 2007: per non dimenticare", Paolo Costamagna nel suo intervento ha ripercorso le tappe dell'Associazione creata subito dopo la tragedia e ha ricordato che i soldi dei risarcimenti non potranno mai riportare in vita chi non è più tra di noi.

Il sindaco Dario Tallone ha poi ringraziato l'intera Giunta Comunale presente alla commemorazione, gli uomini e le donne dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e delle Forze dell'Ordine impegnate quel giorno nei soccorsi.