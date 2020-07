Iniziativa della Diocesi e Caritas: da luglio a settembre i martedì di preghiera al Pozzo aperti a tutti

Il “Martedì di preghiera al Pozzo” è un'iniziativa della Caritas di Saluzzo, curata da un gruppo di giovani volontari in diverse realtà della Diocesi.

Un momento di preghiera semplice e ispirato allo stile di Taizé: i canti, il silenzio, la Parola. Un luogo-simbolo - la Cappella del Pozzo ( corso Piemonte) - per ritornare alla Sorgente, accanto all'impegno e al servizio verso la comunità. In occasione dell’anno pastorale dedicato ai giovani, durante la preghiera verranno letti frammenti dall'esortazione apostolica post-sinodale “Christus vivit” di Papa Francesco per stimolare riflessione e continuare nella concretezza di ogni giorno.

L'iniziativa, aperta a tutti, sarà tutti i martedì alle 21 da luglio a settembre, rispettando le norme di distanziamento e prevenzione del Covid-19 (massimo di 30 persone). Per partecipare è necessario indossare la mascherina e presentarsi con qualche minuto di anticipo.