Fiamme in un cantiere ad Alba, a Monticello va a fuoco un garage di auto d’’epoca

Il primo rogo è quello che ha interessato un capannone al civico 15 della Strada Statale 231 in territorio di Monticello. A prendere fuoco uno stabile adibito a garage, al cui interno sono parcheggiate auto d’epoca. Sul posto stanno operando due squadre dei Vigili del Fuoco da Alba.

Un altro rogo si è nel frattempo sviluppato in via Teodoro Bubbio ad Alba, in una zona prossima al centro sportivo Village, dove le fiamme avrebbero interessato un cantiere edile. Qui si attende l’arrivo di squadre provenienti dai Distaccamenti di Volontari di Bra e Santo Stefano Belbo, chiamati a intervenire mentre i colleghi albesi sono impegnati nella prima emergenza.