Camion resta incastrato in una via di Centallo, intervengono i vigili del fuoco

Due squadre dei vigili del fuoco di Cuneo sono intervenute nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 luglio, per un camion incastrato in una via centrale di Centallo.

Il mezzo pesante stava, con ogni probabilità, svolgendo delle manovre in via San Michele strada che andando verso Regione Madonna Prati si fa più stretta e lì sarebbe rimasto bloccato. Sul posto sono intervenute la prima partenza e un autogru da Cuneo e hanno consentito al mezzo di rimettersi in carreggiata.



L'operazione cominciata intorno alle ore 16,15 è durata poco meno di un ora.