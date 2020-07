Cosa aspetti, inizia a volare: prendi anche Tu l’abilitazione per pilotare i DRONI

Sono aperte le iscrizioni per i corsi estivi per il conseguimento delle abilitazioni di volo con droni:

OPEN a partire da euro 56

CRITICO a partire euro 910

OPEN+CRITICO a partire da euro 950

Quale migliore occasione di usare un drone durante il periodo estivo per fare foto o filmati, da condividere con gli amici, foto spettacolari di montagne, paesaggi mozzafiato, laddove la bellezza sta nel fatto che tutte sono state scattate da posizioni che solamente in volo si possono raggiungere, diciamo per far capire meglio, è come avere un cavalletto fotografico alto 120 metri.

Proprio per permettervi di usare al meglio ma soprattutto in modo lecito (senza incorrere in sanzioni) queste macchine volanti, la nostra Scuola di Volo ha deciso di aprire le iscrizioni alle sessioni estive, i corsi si terranno on line, oppure in presenza ( nel rispetto delle norme anti Covid) presso la nostra sede di Boves.

Iscriviti prendi il brevetto, e vola!!! Scatta le tue foto migliori di sempre

Sul sito web www.eurodrone.it è stata inserita una nuova area, ti permette di stampare le foto scattate dal tuo drone semplicemente caricandole dalla apposita area.

Il servizio è stato messo in opera grazie alla collaborazione con Rikorda (Foto Ramero Boves), in virtù di questo accordo la nostra Scuola di Volo proporrà prezzi vantaggiosi sulle stampe di grandi formati, ovvero quelli più richiesti per le fotografie panoramiche eseguite con i droni.

E per il lavoro?

E’ stato ampiamente sdoganato, saper usare un drone ed essere in possesso dell’ attestato di volo (patentino), permette di approcciare al mondo del lavoro in modo differente, professionale e premiante.

Piloti e droni vengono utilizzati per effettuare ispezione di tetti e canaline di scolo acqua, controllo dei pannelli fotovoltaici, eseguire operazioni in supporto a geometri e topografi , impresari edili e infine ma non per importanza nel mondo dell’ agricoltura sempre più impiegati per quella nuova branchia chiamata agricoltura di precisione.

Inoltre come molti già sanno vengono utilizzati per eseguire video e fotografie di eventi di vario tipo e genere.

Regole e sicurezza

Chi conosce la nostra scuola è a conoscenza che il nostro obiettivo è formare piloti che conoscano la normativa e che siano capaci di pilotare un drone in modo sicuro.

Per maggiori informazioni, consulta il sito https://eurodrone.online/

E-mail: info@eurodrone.it

Telefono: 0171-390249 o 346-9419049