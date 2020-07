Donazioni di sangue in estate: il CSV si appella a continuità e sostanza

Società Solidale, congiuntamente con le associazioni della donazione del sangue – Avis, Fidas, SOS Sangue, Gruppo donatori sangue CRI e GASM – invita tutta la cittadinanza a donare nel periodo estivo. L’estate 2020 richiede ai donatori una maggiore organizzazione rispetto agli anni precedenti: i posti giornalieri per la donazione sono fissi e per donare è necessario prenotare.

È essenziale, spiegano dal SIMT di Cuneo, uniformare la presenza dei donatori su tutte le giornate della settimana: il sistema sanitario in questo momento riesce a far fronte alle necessità di sangue ma ci sono riserve ridotte. Per questo motivo è essenziale continuare a donare con costanza e in maniera periodica.

“Con le attuali donazioni il sistema sta reggendo abbastanza bene – spiega il Dott. Lorenzi, direttore del SIMT di Cuneo, Savigliano e Mondovì – soprattutto perché l’attività dell’ospedale non è ancora stata ripristinata al 100%, ma i margini per far fronte ad eventuali imprevisti sono molto ridotti. Abbiamo bisogno di stabilizzare la raccolta e le scorte ad un livello più elevato in modo costante nel tempo. Per questo chiediamo aiuto a tutte le associazioni dei donatori di sangue, affinché promuovano a tutti i loro volontari la donazione periodica e costante nel tempo”.