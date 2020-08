Ancora successi per la rassegna di Cinema all’aperto di Bra

Continua a mietere successi la rassegna di Cinema all’aperto di Bra, tanto che i biglietti di ciascuno spettacolo vanno esauriti in tempi rapidi. Il prossimo appuntamento in programma è giovedì 6 agosto, quando nei giardini del Belvedere della Rocca verrà proiettato “C’era una volta a… Hollywood” di Quentin Tarantino.

Los Angeles, 1969. Sharon Tate, promettente attrice americana e sposa di Roman Polanski, è la nuova vicina di Rick Dalton, star della televisione in declino. Dalton condivide la scena con Cliff Booth, stuntman che si è fatto le ossa nei western girati a Spahn Ranch. Le vicende di Rick e Cliff e quelle di Sharon Tate procederanno in parallelo, fino a quando si incroceranno in maniera inaspettata proprio in quella fatidica notte di giugno.