Tornelli “anti-Covid” all’ingresso del Municipio di Saluzzo

Nuove modalità d’accesso al Municipio di Saluzzo.

In ottemperanza alle nuove linee guida del Governo sulla riapertura degli Uffici pubblici, l’Amministrazione comunale del sindaco Mauro Calderoni ha disposto l’installazione di nuovi sistemi per l’entrata – che ora diventa automatizzata – a Palazzo comunale.

Chi dovrà entrare in Comune, infatti, si troverà la “strada” sbarrata da un tornello. Ci si dovrà fermare di fronte ad un tablet, dotato di telecamera e rilevatore di temperatura: l’apparecchio verificherà che l’utente abbia indosso la mascherina (in modo corretto) e che la sua temperatura corporea sia inferiore ai 37,5 gradi.

Tablet e tornello sono stati sistemati nell’androne del Palazzo civico di via Macallè, dove è stato realizzato un passaggio obbligatorio per i visitatori in ingresso. Controllato anche l’accesso dal cortile interno del Municipio, dove una telecamera apre automaticamente la porta – anche in questo caso - se l’utente è “in regola”.

Anche per quanto concerne Palazzo Italia, in piazza Cavour, sede degli uffici Anagrafe, Stato civile e Servizi alla persona, dove si accede ancora solo su prenotazione, “lo screening automatizzato – spiegano dal Comune - permette l’apertura dell’ingresso al pubblico”.

I nuovi sistemi di accesso sono costati circa 8mila euro.