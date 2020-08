controcorrente: una annata strana che rende strano il Ferragosto, si ferma anche il Ferragosto dei Vip

2020, non dimenticheremo quest'anno che segna una linea di demarcazione netta tra ciò che è stato e ciò che sarà.

Un anno che ognuno di noi avrà motivo di ricordare in modo personale, un anno che la collettività troverà nei libri di storia.

Il Ferragosto, 15 agosto, per molti festa dell'Assunta, sarà un giorno molto diverso da quello di tutti gli anni precedenti. Processioni e feste paesane modificate nell'intimo, grigliate e picnic sia al mare che in montagna che al lago con passaggi quasi obbligatori, tanti pensieri per tutti.

Proprio in un anno così è giusto che il Ferragosto dei Vip, che da sempre segna l'articolo più letto nonché quello che tutti dicono di non leggere mai (sembra il Festival di Sanremo), si ferma. Non racconteremo il Ferragosto di personaggi famosi della Granda come abbiamo fatto negli ultimi 15 anni.

E' una rinuncia motivata, seria, pensata. Il 2020 non è un anno comune, occorre ricordarselo anche nelle scelte di alcune abitudini.

Buon Ferragosto a tutti, qualunque sia.

PS: sotto alcuni link agli anni scorsi....tanto per curiosare nei ricordi :)