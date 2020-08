Alba, alla Chiesa di San Giuseppe si inaugura la mostra sulla Pinacoteca

Giovedì 3 settembre 2020, alle ore 18, la chiesa di San Giuseppe ospiterà l’inaugurazione della “Pinacoteca di San Giuseppe”. Quest’ultima nasce dalla volontà del presidente del Centro Culturale San Giuseppe, Roberto Cerrato, di condividere con il pubblico albese e non solo alcune opere che negli anni sono state donate da artisti di fama nazionale all’istituzione, pittori e scultori che passando da Alba hanno voluto lasciare un ricordo della loro presenza. La Pinacoteca troverà spazio nel percorso archeologico sottostante la chiesa, dove ad oggi permangono significativi resti romani e medievali. Al primo nucleo di opere che dal 3 settembre occuperanno questo spazio musealizzato se ne aggiungeranno altre che negli anni a venire saranno donate da artisti ed amici volenterosi di sostenere quest’importante iniziativa. Un grazie speciale va alla signora Laurana Lajolo il cui contributo è stato determinante per la realizzazione di questo progetto. E’ sua infatti la donazione di un’opera molto importante per la Pinacoteca e per questo motivo sarà presente all’inaugurazione in veste di madrina dell’evento. A quest’ultimo va ad aggiungersi il fondamentale sostegno delle Fondazioni Bancarie della Cassa di Risparmio di Torino e della Cassa di Risparmio di Cuneo La Pinacoteca sarà aperta al pubblico e visitabile, previo l’acquisto del biglietto del percorso archeologico sotterraneo, negli orari di apertura della chiesa.